إسلام 26 رجب 1442 هـ الموافق 10 مارس 2021 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم استعداد الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة لإنجاح مرشحيها لمنصب رئيس مجلس الشيوخ ونائبه يوم الجمعة القادمة.وتابعت الجدل الجاري في الأوساط السياسية حول الانتقال من النظام البرلماني القائم في باكستان إلى النظام الرئاسي.وأشارت إلى عزم الحكومة الباكستانية على إعادة مراجعة خطة الإغلاق بعد الزیادة المفاجئة فی الإصابات بفیروس کورونا المستجد فی البلاد.وتطرقت إلى زيارة رئيس أركان القوات البحرية الباكستانية الأدميرال أمجد خان نيازي إلى دولة قطر لبحث سبل تعزيز التعاون الدفاعي والعسكري بين البلدين.وأخبرت عن بحث رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوه مع رئيس هيئة الأركان العامة للجيش البريطاني السير نيكولاس باتريك كارتر مستجدات عملية السلام الأفغانية.وعرجت إلى استعراض باكستان وأوزبكستان سبل تعزيز التعاون التجاري، بما في ذلك التقدم الذي تم إحرازه إزاء اتفاقية تجارة الترانزيت، واتفاقية التجارة التفضيلية.وتناقلت في الشأن الأفغاني عزم روسيا على استضافة مؤتمر دولي بشأن السلام في أفغانستان، واقتراح الولايات المتحدة الأمريكية تشكيل حكومة انتقالية في أفغانستان لإدارة شئون البلاد.واهتمت في الشأن الدولي بإطلاق الصين أول جواز سفر رقمي لمواطنيها، يسمح لهم بإثبات حالتهم الصحية أثناء السفر من وإلى خارج البلاد.وأشارت أيضاً إلى تراجع معدل الإصابات اليومية بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، وتسريع الاتحاد الأوروبي عملية التطعيم باللقاح المضاد لكورونا.// انتهى //06:43ت م0012