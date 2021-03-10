المدينة المنورة 26 رجب 1442 هـ الموافق 10 مارس 2021 م واسأصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة - بمشيئة الله تعالى- تضمن رياحًا نشطة وأتربة مثارة, تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظتي الحناكية وخيبر.وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة الثامنة صباحًا وتستمر حتى الساعة الرابعة مساءً.// انتهى //08:11ت م0016