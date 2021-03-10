بيروت 26 رجب 1442 هـ الموافق 10 مارس 2021 م واسأبرزت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم رئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - لمجلس الوزراء، حيث ثمن المجلس منح جامعة الدول العربية شهادة تقدير درع العمل التنموي العربي لعام 2021 لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع تقديرًا لدوره ــ حفظه الله ــ في تعزيز النهج التنموي الشامل في المملكة والوطن العربي وجهوده في دعم وتعزيز العمل العربي المشترك في المجالات كافة، خدمة لأمن واستقرار ونماء وازدهار المنطقة.وواصلت صحف بيروت اهتمامها باستمرار الاحتجاجات وحالة المد والجزر التي شهدتها الطرقات بين قطعها بالإطارات المشتعلة وإعادة فتحها في مختلف المناطق والمدن في البلاد.إقليميا تناولت دعوة رئيس الوزارء الليبي الملكف عبد الحميد دبيبة المرتزقة والمقاتلين الأجانب الموجودين في بلاده إلى المغادرة وتأكيده على التواصل مع بعثة الأمم المتحدة بهدف رحيلهم.وركزت على إعلان الرئاسة الفرنسية أن الرئيس إيمانويل ماكرون قرر تسهيل الوصول إلى محتويات الأرشيف السري خصوصًا تلك المتعلقة بالحرب الجزائرية.وأخبرت عن إعلان السلطات الصحية الأمريكية أن الأشخاص الذين تلقوا كامل الجرعات المضادة لفيروس كورونا المستجد يمكنهم أن يلتقوا ببعض ضمن مجموعات صغيرة وفي الأماكن المغلقة دون وضع كمامات ومن دون التقيد بتوصيات التباعد الجسدي.// انتهى //10:53ت م0025