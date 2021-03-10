الطائف 26 رجب 1442 هـ الموافق 10 مارس 2021 م واسأجرى قسم العمليات بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف 2125 تدخلاً جراحياً وذلك خلال الشهرين الماضيين من العام الحالي 2021م.وشملت الحالات الطارئة والحالات الأخرى في جميع التخصصات الجراحية منها 742 جراحات اليوم الواحد وهو مايجسد حجم الجهود التي قُدمت لخدمة المرضى وتقديم رعاية علاجية وطبية في ظل جائحة كورونا وما صاحبها من إجراءات احترازية ووقائية داخل المستشفى وفي قسم العمليات .// انتهى //11:04ت م0026