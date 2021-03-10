بغداد 26 رجب 1442 هـ الموافق 10 مارس 2021 م واسأبرزت الصحف العراقية الصادرة اليوم نفي رئاسة الجمهورية التصريحات المنسوبة لرئيس الجمهورية برهم صالح بشأن استعداد العراق لتوقيع اتفاق سلام مع إسرائيل,مؤكدة بأن ما تم تداوله بهذا الشأن غير صحيح ، وأن التصريح المنسوب لرئيس الجمهورية بهذا الخصوص "مفبرك".وتطرقت الصحف إلى جدول أعمال الجلسة الاعتيادية التي عقدها مجلس الوزراء العراقي برئاسة رئيس المجلس مصطفى الكاظمي أمس ,ومن بينها مناقشة آخر مستجدات الأوضاع الأمنية في البلاد، فضلاً عن الموضوعات الأخرى المدرجة في جدول الأعمال.وتناولت الصحف باهتمام مستجدات الوضع الوبائي الناجم عن تفشي جائحة كورونا, مبرزة الإجراءات والتدابير الحكومية المتخذه لمواجهة الموقف لاسيما مايتعلق بمجالات الوقاية والسيطرة الصحية والتوعوية.وعرجت على الوضع الاقتصادي والنفطي والمالي مستعرضة آراء الخبراء حول التأثيرات الإيجابية لارتفاع أسعار النفط عالميا على سد العجز الذي تعاني منه الموازنة الاتحادية للعراق للعام الجاري 2021.// انتهى //11:09ت م0027