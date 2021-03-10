الرباط 26 رجب 1442 ه الموافق 10 مارس 2021 م واسأخبرت الصحف المغربية الصادرة اليوم عن قرار المغرب تعليق الرحلات الجوية مع 6 دول جديدة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد بها،مشيرة إلى أن القائمة الجديدة ضمت بولندا والنرويج وفنلندا واليونان ولبنان والكويت.واهتمت الصحف بالزيارة التي قام بها صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، لقطر والمباحثات التي أجراها بالدوحة والتي تناولت استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.ونشرت الصحف إدانة جامعة الدول العربية لهجمات المليشيات الحوثية بالصواريخ والطائرات المسيرة على أراضي المملكة العربية السعودية.وتناقلت دعوة مصر للفصائل الفلسطينية لاستكمال جلسات الحوار الوطني بشأن إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة خلال الأيام القليلة القادمة.وتحدثت الصحف عن تصاعد الاحتجاجات في لبنان، وقطع الطرقات في مختلف المناطق، احتجاجا على الأوضاع المعيشية المتردية وانخفاض العملة الوطنية.// انتهى //11:27ت م0030