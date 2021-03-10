تونس 26 رجب 1442 هـ الموافق 10 مارس 2021 م واسسلطت الصحف التونسية الصادرة اليوم الضوء على الوضع الوبائي الذي تعيشه البلاد مشيرة إلى أن إجمالي الإصابات بلغ 238613 إصابةً، والوفيات 8268 وفاة، عشية وصول الدفعة الأولى من لقاح سبوتنيك المضاد للفيروس إلى تونس.وكتبت في الشأن المغاربي عن تأجيل جلسة منح الثقة للحكومة الليبية الجديدة بعد تحفّظ النواب على بعض الأسماء الوزارية المقترحة للمرة الثانية على التوالي.وأشارت صحف الأربعاء إلى تطورات الأوضاع التي تعيشها لبنان في ظل تواصل الاحتجاجات الشعبية بسبب تهاوي اللّيرة والأزمة السياسية والاقتصادية الحادة.وتناولت إعلان السلطات في غينيا الاستوائية، عن ارتفاع حصيلة ضحايا سلسلة الانفجارات التي هزت ثكنة عسكرية بمدينة "باتا" إلى 98 قتيلا.وعرجت صحف تونس على تجاوز وفيات إيطاليا جراء فيروس كورونا عتبة المئة ألف وفاة.// انتهى //11:32ت م0032