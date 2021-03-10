القاهرة 26 رجب 1442هـ الموافق 10 مارس 2021 م واستشارك مصر ممثلة في وزير الخارجية سامح شكري في الاجتماع المُقرر عقده بين وزراء خارجية كلا من (مصر والأردن وفرنسا وألمانيا) بالعاصمة الفرنسية باريس، في إطار الجهود المتواصلة لبحث خطوات دفع عملية السلام في منطقة الشرق الأوسط.وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ اليوم، أن وزراء الخارجية سيناقشون آخر المستجدات ذات الصلة بتطورات القضية الفلسطينية، والجهود المبذولة خلال الآونة الأخيرة للدفع قُدمًا بعملية السلام، وتوفير البيئة المواتية لمفاوضات جادة وبناءة بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي وصولاً إلى تحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.// انتهى //11:51ت م0036