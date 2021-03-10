رام الله 26 رجب 1442 هـ الموافق 10 مارس 2021 م واسواصلت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم تغطية أخبار فيروس كورونا حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن تسجيل 13 وفاة، و1828 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و1614 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.وسلطت الصحف الضوء على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية حيث اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ، تسعة فلسطينيين من الضفة الغربية ، فيما أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي،بهدم عشرة مبانٍ في قرية الجيب، شمال غرب القدس المحتلة، وإصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق ، جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، الذي أطلقته قوات الاحتلال خلال اقتحامها بلدة بورين جنوب نابلس.وأولت صحف الصباح اهتمامًا بقرار مجلس الوزراء الفلسطيني الموافقة على تعيين كادر طبي بشكل طارئ لتلبية احتياجات "الصحة" لمواجهة "كورونا".وأوردت صحف فلسطين التقرير الصادر عن وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية الذي رصد ،(193) تحريضا عنصريا في وســائل الإعلام الإسرائيلية في الفترة ما بين 28/2/2021 –6/3/2021.ونشرت صحف هذا اليوم إدانة وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية ، الاعتداء الهمجي الذي قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي على المشاركين في معرض تراثي أقيم بمقر نادي جبل الزيتون، بالتعاون مع المركز النسوي بالطور في العاصمة المحتلة، لمناسبة يوم المرأة العالمي، واعتقال مديرة المركز والاستيلاء على محتوياته من ملابس تراثية وغيرها.وتحدثت صحف فلسطين عن مطالبة رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الإدارة الأمريكية الجديدة، بترجمة أقوالها إلى أفعال والعمل الجدي من أجل لجم التوسع الاستيطاني.// انتهى //11:55ت م0037