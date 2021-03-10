القاهرة 26 رجب 1442 هـ الموافق 10 مارس 2021 م واستستضيف العاصمة المصرية القاهرة المؤتمر الدولي الحادي والثلاثين للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الذي تنظمه وزارة الأوقاف المصرية 13 مارس الجاري تحت عنوان "حوار الأديان والثقافات"، بمشاركة 75 شخصية دولية ما بين دينية وسياسية وإعلامية.ويبحث المؤتمر على مدى يومين عددًا من المحاور المهمة، وفي مقدمتها مفهوم الحوار وغاياته وعلاقته بقضايا التجديد، ودور الحوار في احترام المشترك الإنساني وخصوصية الآخر دينيًا وثقافيًا، وأثر الحوار البنَّاء في مكافحة الإرهاب وصنع السلام الإنساني، وعوامل نجاح الحوار، فضلاً عن مناقشة 31 بحثًا و10 ورقات عمل.// انتهى //11:56ت م0038