بريدة 26 رجب 1442 هـ الموافق 10 مارس 2021 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، في مكتبه اليوم ، معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد ، بحضور وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان ، ومدير إدارة التدريب التقني والمهني بالمنطقة محمد المذن.وجرى خلال اللقاء بحث العديد من الموضوعات التي تهم عمل المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة , وسبل تطوير قطاع المشاريع التقنية والمهنية والرفع من مستوى الأداء بما يسهم في تهيئة شباب وفتيات الوطن للمستقبل المهني والتقني الذي تدعمه وترعاه الحكومة الرشيدة - أيدها الله -.كما اطلع سموه على مشاريع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة التي تم إنجازها والجاري تنفيذها والمشروعات المستقبلية التي تعتزم المؤسسة تنفيذها بمنطقة القصيم ومحافظاتها.ونوه بما شاهده واطلع عليه من جهود يبذلها القائمون على المؤسسة في تأهيل وتدريب أبناء وبنات المنطقة ، والعمل على التوطين ، في ظل ما تلقاه من دعم ورعاية من القيادة الرشيدة - أيدها الله - .وفي نهاية اللقاء تسلم سموه من الدكتور أحمد الفهيد ، التقرير السنوي لأعمال وبرامج وأنشطة الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة.// انتهى //14:53ت م0097