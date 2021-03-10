عام / سمو أمير منطقة القصيم يستقبل القائمة بأعمال السفارة الأمريكية لدى المملكة
الأربعاء 1442/7/26 هـ الموافق 2021/03/10 م واس
بريدة 26 رجب 1442 هـ الموافق 10 مارس 2021 م واس
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمكتبه اليوم ، القائمة بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في الرياض لدى المملكة مارتينا سترونغ ، والوفد المرافق لها.
وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.
وأشادت القائمة بأعمال السفارة الأمريكية في الرياض بما تشهده منطقة القصيم من تطور وتقدم كبقية مناطق المملكة .
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14:56ت م
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