بريدة 26 رجب 1442 هـ الموافق 10 مارس 2021 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمكتبه اليوم ، القائمة بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في الرياض لدى المملكة مارتينا سترونغ ، والوفد المرافق لها.وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.وأشادت القائمة بأعمال السفارة الأمريكية في الرياض بما تشهده منطقة القصيم من تطور وتقدم كبقية مناطق المملكة .// انتهى //14:56ت م0098