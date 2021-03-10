عام / سمو نائب أمير منطقة مكة المكرمة يرأس اجتماع اللجنة التنفيذية للجنة الحج المركزية عن بعد
الأربعاء 1442/7/26 هـ الموافق 2021/03/10 م واس
جدة 26 رجب 1442 هـ الموافق 10 مارس 2021 م واس
رأس صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز ، نائب أمير منطقة مكة المكرمة ، في مقر الإمارة بجدة " عن بُعد" اجتماع اللجنة التنفيذية للجنة الحج المركزية.
واطلع الأمير بدر بن سلطان على مخرجات حلقات نقاش أعمال الحج والتي شارك فيها أكثر منة 36 جهة معنية بخدمة الحجاج والمعتمرين ، وخرجت بالعديد من التوصيات من أبرزها إعداد دليل لتوحيد خطط ومهام الجهات التي تقدم الخدمة لضيوف الرحمن ، وستتم مناقشة تفاصيله في اجتماع لجنة الحج المركزية.
وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ، واتخذت حيالها التوصيات اللازمة تمهيدًا لرفعها إلى لجنة الحج المركزية.
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14:58ت م
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