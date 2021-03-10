بريدة 26 رجب 1442 هـ الموافق 10 مارس 2021 م واسأكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم أن التوسع في التخصصات التعليمية والتقنية والمهنية بما يحقق احتياج سوق العمل ويوفر الفرص الوظيفية لطالبي العمل , هو ما تنتهجه الآن الحكومة الرشيدة - أيدها الله - , مشيرا إلى أن التوسع في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لإيجاد تخصصات جديدة في الكليات التقنية بالمنطقة ، يؤكد على حرص القيادة الحكيمة لتحقيق مستهدفات رؤية الوطن 2030 ، واهتماماً من المؤسسة لتوفير كل التخصصات التدريبية المستهدفة .جاء ذلك خلال إطلاق سموه عددا من المشروعات التقنية والمهنية بالمنطقة ، بحضور معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد ، ووكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن بن حسين الوزان ، ومدير إدارة التدريب التقني والمهني بالمنطقة محمد المذن .واستمع سموه لشرحٍ من المذن ، عن المشروعات التقنية والمهنية التي جرى إطلاقها ، وشملت كلية السياحة بالقصيم بمحافظة الرس بمساحة إجمالية 30000 متر مربع ، وتضم في مراحلها الأولى تخصص السفر والسياحة وتخصص إدارة الفعاليات ، مشيراً إلى أن طاقتها الاستيعابية تصل إلى 1200 متدرب ، ومشروع الكلية التقنية للبنات بمحافظة عنيزة بمساحة إجمالية بلغت 200 ألف متر مربع وتضم تخصصات المحاسبة والسياحة والفندقة كمرحلة أولى وفقاً لاحتياجات المرحلة لتمكين بنات الوطن لسد احتياجات سوق العمل من هذه التخصصات ، كاشفاً أن طاقتها الاستيعابية ستتجاوز أكثر من 2500 متدربة ، كما شملت المشاريع أيضاً إطلاق مشروع بكالوريوس الأمن السيبراني في الكلية التقنية للبنين بمدينة بريدة الذي يستقطب خريجي مرحلة الدبلوم للكليات التقنية بالمنطقة وما يعادلها ويستقطب أيضاً العديد من منسوبي الجهات الحكومية وقطاع الأعمال لسد احتياجاتها من تلك التخصصات وتمكين منسوبيها من الالتحاق بتلك البرامج خلال الفترة المسائية.// انتهى //14:59ت م0100