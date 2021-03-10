الرياض 26 رجب 1442 هـ الموافق 10 مارس 2021 م واسوقع التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب اليوم, مذكرة برنامج مشترك مع معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية.وقع المذكرة الأمين العام للتحالف المكلف اللواء الطيّار الركن محمد بن سعيد المغيدي، والمدير العام للمعهد الدكتور عادل بن حسن العمراني.وأكد اللواء المغيدي أن توقيع المذكرة يأتي في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب ومعهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية، تجسيداً للدور الريادي المحلي والإقليمي والدولي للطرفين في محاربة الإرهاب والتطرف العنيف، ولتعزيز الرؤية البحثية والعلمية والتدريبيةّ المشتركة بينهما.مما يذكر أن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يضم إحدى وأربعين دولةً عضوًا، تعمل معًا لتنسيق وتكثيف جهودها في الحرب الدَّولية على التطرف العنيف والإرهاب والانضمام إلى الجهود الدَّولية الأخرى الرامية إلى حفظ الأمن والسِّلم الدَّوليين.// انتهى //15:15ت م0103