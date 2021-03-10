الرياض 26 رجب 1442 هـ الموافق 10 مارس 2021 م واسعقد المجلس العلمي الاستشاري الدولي للجنة الوطنية للتغذية بالهيئة العامة للغذاء والدواء أمس, اجتماعه الأول عبر الاتصال المرئي.وأكد معالي رئيس اللجنة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي أن الحاجة دعت إلى إنشاء مجلس علمي استشاري دولي للجنة الوطنية للتغذية بهدف الحصول على المشورة الإستراتيجية والعلمية في مجال التغذية لدعم مهام وأهداف اللجنة الوطنية للتغذية الرئيسة.وأشار إلى أن مهام اللجنة الوطنية للتغذية تتمثل في تحسين الحالة التغذوية والصحية في المملكة العربية السعودية، وبناء مجتمع صحي من خلال تقديم التوصيات والآراء العلمية في مجال التغذية للجهات ذات العلاقة، وأنه بناءً على ذلك، تم إنشاء المجلس العلمي الاستشاري المحلي للجنة الوطنية للتغذية للمساعدة في تحقيق الأهداف العلمية للجنة وتنفيذ مهامها. كما تم إنشاء ستة فرق علمية تحت هذا المجلس كل فريق يعمل على عدة مشروعات لدعم وتنفيذ مهام وأهداف اللجنة.وعبّر الدكتور الجضعي عن أمله بأن يحقق المجلس العلمي الاستشاري الدولي مهامه المتمثلة في تقديم الاستشارات الإستراتيجية و الفنية في مجال التغذية وفق الإطار العلمي المعتمد من اللجنة، بما يتوافق مع تطلعات اللجنة واختصاصاتها. ويهدف الاجتماع، الذي عُقد خلال يومي الثلاثاء والأربعاء 9 - 10 مارس 2021، إلى تفعيل المجلس العلمي الاستشاري الدولي للجنة، وتقديم نبذة عن اللجنة الوطنية للتغذية وعن خططها الإستراتيجية ومشروعاتها وإنجازاتها.وجرى خلال الاجتماع التعريف بالمجلس العلمي الاستشاري المحلي للجنة ومهامه ودور الفرق العلمية التابعة له، واستعراض المشروعات القائمة عليها وإنجازاتها.مما يذكر أن المجلس العلمي الاستشاري الدولي يتكون من خمسة خبراء دوليين من مختلف دول العالم، يرأسهم رئيس الاتحاد الدولي لعلوم التغذية وجمعية التغذية النمساوية والمؤسس والمدير (السابق) لمعهد علوم التغذية في جامعة فينا الدكتور إبراهيم المدفا، وبعضوية أستاذ التغذية في جامعة كاليفورنيا، ديفيس البروفيسور باربرا شينمان، والأستاذ في جامعة كارولينا الشمالية البروفيسور باري بوبكين، والأستاذ في جامعة البرتا، ورئيس التغذية والغذاء والصحة في كندا البروفيسور كارلا برادو.وشُكّل المجلس ليعمل بشكل فعّال تحت مظلة اللجنة الوطنية للتغذية لتوفير توجيهات استراتيجية من شأنها أن تسهم في حل القضايا المتعلقة بالتغذية والأمراض الصحية المتعلقة بها، نظرًا للخبرات الواسعة والراسخة لأعضائه في مجال التغذية، والتي تمكنهم من الوصول لرأي محكّم يطوّر من أعمال ومخرجات اللجنة.وسيعقد أعضاء المجلس اجتماعًا سنوياً مرة واحدة على الأقل حضورياً، و3 اجتماعات أخرى عن بعد.// انتهى //15:17ت م0105