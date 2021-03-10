الدمام 26 رجب 1442 هـ الموافق 10 مارس 2021 م واساختتمت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل أمس عن بعد البرنامج العلمي المصاحب للمسابقة الوطنية المعمارية لتصميم حي (سمايا) بمشاركة عدد من المتخصصين والأكاديميين المعماريين.وأوضحت عميدة خدمة المجتمع والتنمية المستدامة بالجامعة الدكتورة فاطمة الملحم أن البرنامج العلمي للمسابقة يهدف إلى تقديم حلول معمارية مستدامة، مبينة أن البرنامج يتوافق وتوجه الجامعة لتحقيق أهداف وتوجهات الدولة من خلال رؤية المملكة 2030 في توطين المعرفة ونشر ثقافة التطوع الإسكاني بتكاملية الجهود عبر خطط الجامعة الإستراتيجية لخدمة المجتمع بشكل مستدام.وأضافت إلى البرنامج شهد تقديم عدد من المحاضرات في مجال العمارة والإسكان والبحث العلمي وتصميم الأحياء السكنية المستدامة واستغلال الفراغات لابتكار حلول تصميمه مناسبة لحفظ الطاقة في المنازل واختيار الأنظمة المناسبة للبناء.وأشارت إلى أن البرنامج تناول العديد من القضايا المهمة في تصميم الأحياء المستدامة، مشيرة إلى أن برنامج المسابقة مفتوح امام الجميع للخروج بتصميم مستدام وواقعي يلبي الاحتياجات ويحافظ على الطبيعة ويضع الإنسان أولاً.//انتهى//15:19ت م0106