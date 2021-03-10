سياسي / تونس تعرب عن إدانتها للاعتداءات المتكررة التي تستهدف المناطق السكنية والمنشآت المدنية بالمملكة
الأربعاء 1442/7/26 هـ الموافق 2021/03/10 م واس
تونس 26 رجب 1442 هـ الموافق 10 مارس 2021 م واس
أعربت تونس عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداءات المتكررة والمتواصلة التي تستهدف المناطق السكنية بالمملكة، والمنشآت المدنية والحيوية للطاقة من خلال إطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.
وأكدت وزارة الخارجية التونسية اليوم، أن هذا التصعيد الخطير يمثل تهديدًا لأمن المملكة وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين بها وتقويضًا لاستقرار المنطقة وخرقا للقوانين والأعراف الدولية.
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15:25ت م
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