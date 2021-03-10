تونس 26 رجب 1442 هـ الموافق 10 مارس 2021 م واسأعربت تونس عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداءات المتكررة والمتواصلة التي تستهدف المناطق السكنية بالمملكة، والمنشآت المدنية والحيوية للطاقة من خلال إطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.وأكدت وزارة الخارجية التونسية اليوم، أن هذا التصعيد الخطير يمثل تهديدًا لأمن المملكة وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين بها وتقويضًا لاستقرار المنطقة وخرقا للقوانين والأعراف الدولية.// انتهى //15:25ت م0109