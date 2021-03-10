الرياض 26 رجب 1442 هـ الموافق 10 مارس 2021 م واسينظم الاتحاد السعودي للتنس وبالتعاون مع مكتب وزارة الرياضة بالمنطقة الشرقية غداً بطولات الدوري الممتاز للفئات السنية للدرجتين الأولى والناشئين والصعود.وتُقام منافسات المرحلة الثانية من بطولة أندية الدرجة الممتازة على ملاعب التنس بمدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالراكة في الخبر بمشاركة أندية السلام والهلال والاتحاد والمحيط والجيل والفيصلي والابتسام والصفا والثقبة والقارة, فيما تقام منافسات المرحلة الأولى لبطولة الاتحاد لأندية الدرجة الممتازة للناشئين بمشاركة أندية الوحدة والمحيط والزلفي والطرف والاتحاد والترجي والفيصلي والخويلدية والجيل والقارة والهلال والسلام.وعلى ملاعب بيت الشباب ونادي الاتفاق بالدمام تتنافس أربعة أندية هي الدرع والهدي والوطن والنهضة للصعود لمصاف الدرجة الأولى, فيما تتنافس أندية السلام والترجي والهدي والنهضة للصعود للدوري الممتاز لدرجة الشباب, وتتنافس أندية الصفا والوشم والابتسام والفتح للصعود لدوري الممتاز لدرجة الناشئين.// انتهى //15:25ت م0110