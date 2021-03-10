القاهرة 26 رجب 1442 هـ الموافق 10 مارس 2021 م واسالتقى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم بوزير الدولة الصومالي لشؤون الرئاسة حسن معلم خليف، وذلك بمقر الجامعة العربية.وجرى خلال اللقاء مناقشة آخر المستجدات السياسية في الصومال، وخاصة فيما يتصل بالجهود المبذولة لتشجيع وإنجاح الحوار بين الحكومة الفيدرالية والولايات الصومالية للوصول إلى توافق وطني يسمح بإجراء الانتخابات المنتظرة في البلاد في أقرب فرصة وبشكل يصب في مصلحة الشعب الصومالي كافة.وأفادت الجامعة العربية في بيان لها، أن أبو الغيط أكد التزام الجامعة العربية الكامل بمواصلة دعمها للدولة الصومالية ومساندة كل ما يعزز من أمنها واستقرارها، ويمكنها من مواجهة التهديد الإرهابي لجماعة الشباب، ويدفع عجلة التعافي الاقتصادي في البلاد.// انتهى //15:26ت م0111