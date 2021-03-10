الخرطوم 26 رجب 1442 هـ الموافق 10 مارس 2021 م واسالتقت وزيرة الحكم الاتحادي السودانية بثينة إبراهيم دينار في مكتبها اليوم، بالمبعوث البريطاني للسودان روبرت فيروزر.وأكدت الوزيرة أن اللقاء جاء في إطار التعاون المشترك بين الدولتين وللوقوف على الترتيبات وإمكانية البريطانيين في تقديم مساعدات لتنفيذ دورهم في اتفاقية جوبا للسلام.وأشارت دينار إلى أن دور وزارتها متمثل في تنفيذ كل المؤتمرات الواردة في اتفاقية جوبا خاصة مؤتمر الحكم والإدارة.// انتهى //17:28ت م0158