سياسي / الرئيس المصري يلتقي برئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الفرنسي
الأربعاء 1442/7/26 هـ الموافق 2021/03/10 م واس
القاهرة 26 رجب 1442 هـ الموافق 10 مارس 2021 م واس
التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم برئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الفرنسي برنارد إيمييه، الذي يزور مصر حاليًا.
وتناول اللقاء عددًا من الموضوعات المتعلقة بالتعاون الثنائي بين البلدين، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول آخر المستجدات المتعلقة ببعض القضايا الإقليمية والدولية، خاصةً مكافحة الإرهاب والأوضاع في ليبيا.
// انتهى //
17:28ت م
0159