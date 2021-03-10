القاهرة 26 رجب 1442 هـ الموافق 10 مارس 2021 م واسالتقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم برئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الفرنسي برنارد إيمييه، الذي يزور مصر حاليًا.وتناول اللقاء عددًا من الموضوعات المتعلقة بالتعاون الثنائي بين البلدين، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول آخر المستجدات المتعلقة ببعض القضايا الإقليمية والدولية، خاصةً مكافحة الإرهاب والأوضاع في ليبيا.// انتهى //17:28ت م0159