سرت 26 رجب 1442 هـ الموافق 10 مارس 2021 م واسنالت حكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ثقة مجلس النواب المنعقد في سرت اليوم .وعرضت الحكومة برنامجها وقدم الدبيبة أسماءها إلى مجلس النواب خلال جلسة أمس، حصلت على ثقة 132 عضوًا.وحث رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيله صالح خلال إعلانه نتيجة تصويت الأعضاء، رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة على الالتزام بخارطة الطريقة وإجراء الانتخابات العامة في موعدها المقرر 24 ديسمبر 2021.// انتهى //17:33ت م0162