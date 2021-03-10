القاهرة 26 رجب 1442 هـ الموافق 10 مارس 2021 م واسرحبت جامعة الدول العربية بتصويت مجلس النواب الليبي اليوم، على منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية الجديدة في ليبيا، مشيدةً بالتوافق العريض الذي ميز النقاشات التي دارت بين أعضاء المجلس والأغلبية الكبيرة التي نالتها التشكيلة الحكومية التي تقدم بها رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة.وثمنت الجامعة العربية في بيان لها اليوم، عالياً الدور الذي اضطلع به رئيس وأعضاء مجلس النواب من أجل توحيد المجلس وإتمام هذا الاستحقاق الرئيسي والمهم، معربة عن أملها في أن يتم تنصيب السلطة التنفيذية الجديدة في أقرب فرصة.وأكدت الجامعة التزامها بمواصلة جهودها في مرافقة ومساندة الأشقاء في ليبيا في سبيل استكمال بقية استحقاقات المرحلة التمهيدية، وتوحيد مؤسسات الدولة الليبية، وتمكين السلطة التنفيذية الجديدة من تنفيذ مجمل المهام المكلفة بها من قبل مجلس النواب وفق خارطة الطريق التي اعتمدها ملتقى الحوار السياسي الليبي، وصولاً إلى إجراء الانتخابات الوطنية المقررة نهاية شهر ديسمبر القادم.ودعت الجامعة إلى أهمية توحيد جهود المجتمع الدولي في هذه اللحظة الدقيقة خلف هذه المسيرة الليبية والوطنية الخالصة، وتحت رعاية الأمم المتحدة، بغية إنجاح عملية الانتقال المهمة التي تمر بها ليبيا وإنهاء حالة الانقسام التي عانت منها طيلة الأعوام السابقة، وبالشكل الذي يعيد لليبيا سيادتها الكاملة، بعيداً عن جميع أشكال التدخلات الخارجية والوجود العسكري الأجنبي على كامل أراضيها.// انتهى //17:34ت م0163