القاهرة 26 رجب 1442 هـ الموافق 10 مارس 2021 م واسرحب رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي بمنح البرلمان الليبي الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، واصفًا إياها بالخطوة المهمة والمفصلية في مسيرة استكمال استحقاقات المرحلة الانتقالية في ليبيا، والدخول في مرحلة جديدة تتوحد فيها صفوف الليبيين نحو تحقيق الأمن والسلام والبناء والتنمية.وأكد العسومي في بيان له اليوم، أن التوافق بشأن منح الثقة للحكومة الوطنية الليبية يعكس وجود إرادة حقيقية وإصرار لدى الأشقاء في ليبيا نحو بناء دولة واحدة قوية تنهي المعاناة التي عاشها الشعب الليبي الشقيق على مدار السنوات الماضية، مطالبًا جميع الأطراف الليبية بالاصطفاف والبناء على هذا الإنجاز التاريخي، والعمل على إنجاح المسارات الأخرى، بهدف التوصل إلى حل نهائي ومتكامل للأزمة في ليبيا بإرادة ليبية خالصة.ودعا رئيس البرلمان العربي الدول العربية والدول الصديقة إلى التعاون الكامل مع الحكومة الجديدة وتعزيز العلاقات معها وتقديم جميع أشكال الدعم لها، على نحو يمكنها من إتمام باقي الاستحقاقات السياسية والأمنية والدستورية التي تقود إلى إجراء الانتخابات الوطنية في البلاد نهاية العام الجاري.// انتهى //17:37ت م0165