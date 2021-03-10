القاهرة 26 رجب 1442 هـ الموافق 10 مارس 2021 م واسرحبت مصر بنيل الحكومة الموحدة الليبية ثقة مجلس النواب اليوم، مثمنة دور المجلس في تحمل مسؤولياته وإعلاء المصلحة العليا لدولة ليبيا للتحرك قدمًا نحو استعادة ليبيا لاستقرارها وأمنها وسيادتها، وبما يرفع المعاناة عن الشعب الليبي الشقيق.وأعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ في بيان اليوم، عن تطلع مصر للعمل مع حكومة الوحدة الوطنية خلال المرحلة الانتقالية، ودعم جهودها للوفاء بالتزاماتها المقررة وفقًا لخارطة الطريق للحل السياسي، بهدف عقد الانتخابات في موعدها المحدد نهاية العام الجاري، وتطبيق المخرجات الصادرة عن اللجنة العسكرية المشتركة ٥+٥ واجتماعات المسار الاقتصادي بما يصون مقدرات الشعب الليبي الشقيق، ويخرج ليبيا من أزمتها، ويحقق أمن واستقرار المنطقة.// انتهى //17:44ت م0166