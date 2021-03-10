تونس 26 رجب 1442 هـ الموافق 10 مارس 2021 م واسأجرى الرئيس التونسي قيس سعيّد اتصالاً هاتفيًا مع رئيس الحكومة الليبية الجديدة عبد الحميد دبيبة قدّم له فيها التهاني بعد نيل الحكومة الليبية ثقة مجلس النواب.وأكّد الرئيس سعيّد مجددًا على أن هذه الخطوة التي قطعها الشعب الليبي، من شأنها أن تمهّد لخطوات أخرى، معبرًا عن عزمه الصادق على "فتح آفاق واسعة في كل المجالات، لا تقوم فقط على المصالح المشتركة المألوفة بين الدول، بل كذلك على الأواصر العائلية الخاصة التي تجمع بين الليبيين والتونسيين والضاربة في عمق التاريخ".وكان البرلمان الليبي صوّت اليوم، بالموافقة على حكومة وحدة وطنية يرأسها عبد الحميد الدبيبة.// انتهى //19:14ت م0187