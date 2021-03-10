الجزائر 26 رجب 1442 هـ الموافق 10 مارس 2021 م واسأوقفت وحدات من الجيش وحرس الحدود البحري الجزائريين 505 أشخاص بين مهربين ومهاجرين خلال أسبوع في عمليات متفرقة بعدد من المدن الجزائرية.وأفاد بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم، بأن وحداتها بعدد من المحافظات أوقفت 343 مهربًا في عمليات متفرقة، وصودر منهم 12 مركبة و370 مولدًا كهربائيًا و176 مطرقة ضغط، ومعدات تفجير، إلى جانب تجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.وأضاف أن وحدات من حرس الحدود البحري أوقفت 162 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات مختلفة بعدد من المدن الجزائرية، بينهم 39 مهاجرًا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع بشواطئ مدينتي عنابة والطارف، وهم في طريقهم إلى اجتياز الحدود البحرية الجزائرية خلسة باتجاه الأراضي الأوروبية.// انتهى //19:21ت م0188