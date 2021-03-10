الرياض 26 رجب 1442 هـ الموافق 10 مارس 2021 م واستشارك الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ممثلة بمكتب براءات الاختراع وقطاع الشؤون الاقتصادية في اجتماع مجلس اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية "لتريبس" التابعة لمنظمة التجارة العالمية، الذي يشارك فيه ممثلون عن معظم الدول الأعضاء في المنظمة البالغ عددها 164 دولة من ضمنها دول مجلس التعاون، وذلك -عبر الاتصال المرئي- خلال الفترة 10 -11 مارس 2021م.وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات والتقارير ذات العلاقة بمختلف فئات الملكية الفكرية، بالإضافة إلى أنشطة التعاون التقني وبناء القدرات في مجال الملكية الفكرية والابتكار التي يتم تنفيذها بين الدول، وأي تحديثات في الأنظمة والقوانين الخاصة بالملكية الفكرية، ومتابعة الأعمال المتعلقة بالجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية كافة.// انتهى //19:23ت م0189