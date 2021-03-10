السيح 26 رجب 1442 هـ الموافق 10 مارس 2021 م واساختتمت بمدينة السيح اليوم ، حلقة العمل التدريبية التي نظمها مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالخرج تحت عنوان "الإجراءات القياسية لمكافحة مرض الحمى القلاعية" بمشاركة متخصصين في مجال الثروة الحيوانية.وتناولت الحلقة أهم الجوانب العلمية والحقلية المتعلقة بمرض الحمى القلاعية ، وطرق مكافحة المرض وكيفية الاستجابة السريعة للبؤر المرضيه المحتملة ، وآليات التحكموالسيطرة عليها وفق أحدث الأساليب العلمية ، وتوفير الأمن الحيوي البيولوجي اللازم لوقاية مشاريع الثروة الحيوانية ، والمحافظة على استدامة إنتاجيتها وسلامة منتجاتها لتحقيق الأمن الغذائي.وتأتي هذه الحلقة ضمن سلسلة حلقات العمل الإرشادية والتوعوية التي ينظمها المكتب ، الهادفة إلى إثراء المعرفة ، وتستهدف المتخصصين وعموم المزارعين والمشروعات الزراعية والحيوانية.// انتهى //19:51ت م0192