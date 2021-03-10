عرعر 26 رجب 1442 هـ الموافق 10 مارس 2021 م واستابعت شرطة منطقة الحدود الشمالية اليوم، تنفيذ جولاتها الميدانية في الأسواق الشعبية والطرقات العامة والمتنزهات لرصد مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والتباعد الاجتماعي المتخذة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، انطلاقاً من الحرص على صحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم.ورافقت "واس " الجهات الأمنية بمدينة عرعر لمتابعة تطبيق لائحة الحد من التجمعات وعدم لبس الكمامات، ومخالفة التباعد الجسدي.// انتهى //19:56ت م0194