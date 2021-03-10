الرياض 26 رجب 1442 هـ الموافق 10 مارس 2021 م واستغلب فريق الفتح على مستضيفه فريق الباطن بهدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم، على ملعب نادي الباطن في حفر الباطن، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.سجل للفتح الهدف الأول اللاعب "مراد باتنا" عند الدقيقة 1، وعند الدقيقة 65 سجل اللاعب "ميتشل تي فريدي" الهدف الثاني.// انتهى //20:01ت م0195