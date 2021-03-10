حفر الباطن 26 رجب 1442 هـ الموافق 10 مارس 2021 م واسقدم مركز طب الأسنان التخصصي بحفر الباطن خلال شهر فبراير الماضي خدماته العلاجية لـ 3,284 مراجعًا ومراجعة، منها 474 مراجعاً لعيادة جراحة الوجه والفكين، و 30 مراجعاً لعيادة جراحة اللثة، و 727 مراجعاً لعيادة التركيبات.وبلغ عدد المستفيدين من عيادة علاج جذور وعصب الأسنان 366 مراجعاً، و 390 طفلاً من عيادة طب أسنان الأطفال، وأجرى المركز 467 أشعة، وتم متابعة 285 مراجعاً في عيادة تقويم الأسنان، و 143 مراجعاً لقسم صحة الفم والأسنان، فيما قدمت الخدمة لـ 402 مراجع من مراجعي الكشف البصري.وأكدت صحة حفر الباطن، حرصها الدائم في تقديم خدمات الرعاية الصحية في تخصصات طب الأسنان، وتوفير الكوادر الطبية لضمان استفادتهم من خدمات المركز بكل يسر وسهولة.// انتهى//20:06ت م0197