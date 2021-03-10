سكاكا 26 رجب 1442 هـ الموافق 10 مارس 2021 م واستواصل المديرية العامة للشئون الصحية بمنطقة الجوف ممثلة بإدارة الرعاية الصحية المنزلية تطعيم المرضى المُسجّلين في برنامج الرعاية الصحية المنزلية بلقاح كورونا كوفيد-19 ، و الذي يحظى بدعم من وزارة الصحة.وأوضحت صحة الجوف أن التطعيم لا يقتصر على مرضى الرعاية الصحية المنزلية المسجلين فقط ، بل يستهدف أيضًا الأشخاص البالغين الذين يشتركون في الإقامة مع المرضى بشرط توفر جميع الاشتراطات لحصولهم على اللقاح ،وذلك حماية لأنفسهم ومن حولهم.وتأتي هذه الخطوة استكمالًا للجهود الكبيرة والخطوات الاستباقية التي قامت بها حكومة المملكة منذ بداية جائحة كورونا، التي كان لها دور واضح بفضل الله في التصدي لهذه الجائحة والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.// انتهى //20:07ت م0198