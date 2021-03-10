لندن 26 رجب 1442 هـ الموافق 10 مارس 2021 م واسرحبت المملكة المتحدة بالتقدم الذي يحرزه رئيس الوزراء السوداني حمدوك وحكومته على طريق إحلال السلام والازدهار والديمقراطية في السودان.وأوضحت المملكة المتحدة في بيان اليوم أنها تقف على أهبة الاستعداد؛ للعمل مع حكومة السودان بينما تواصل عملية انتقالها إلى الديمقراطية.وأشارت المملكة المتحدة إلى أنها ستواصل مراقبة الوضع عن كثب على الحدود السودانية الإثيوبية وتدعو كلا الجانبين إلى الدخول في حوار لمنع المزيد من التصعيد الذي قد تكون له تداعيات كبيرة على السلام والأمن الإقليميين.// انتهى //20:49ت م0200