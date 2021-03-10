السيح 26 رجب 1442 هـ الموافق 10 مارس 2021 م واسكثفت الفرق البيطرية الميدانية التابعة لمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالخرج ، أعمال التحصين ضد مرض الحمى القلاعية في مدينة السيح وفي مراكز وقرى المحافظة.وتهدف الحملة التي تستمر شهرين, إلى الحد من انتشار هذا المرض الوبائي والسيطرة عليه للمحافظة على الثروة الحيوانية .ودعا مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة في الخرج، مربي الماشية إلى ضرورة المبادرة بتسجيل موعد لتطعيم ماشيتهم ضد مرض الحمى القلاعية ، والتعاون مع الفرق البيطرية المختصة ، مؤكداً أهمية هذه الحملة في التقليل من معدلات الإصابات والنفوق في الحيوانات المستهدفة عبر زيادة نسبة المناعة ضد هذا المرض.// انتهى //22:47ت م0229