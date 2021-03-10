الرياض 26 رجب 1442 هـ الموافق 10 مارس 2021 م واستمكن الاتحاد من التغلب على ضيفه الشباب بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم، على استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة، وذلك ضمن مواجهات الجولة الـ 23 في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.وافتتح الاتحاد أهداف المباراة عن طريق اللاعب عبدالرحمن العبود الذي استغلال الأخطاء الدفاعية لفريق الشباب ليسجل الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 13، وقبل نهاية الوقت الأصلي لشوط المباراة الأول تمكن البرازيلي سيبا من تسجيل هدف التعادل للشباب في الدقيقة 44.ونجح الاتحاد في شوط المباراة الثاني في خطف نقاط المباراة، بعد حصوله على ركلة جزاء نفذها اللاعب فهد المولد مسجلاً الهدف الثاني في الدقيقة 82.وبهذه النتيجة يصل الاتحاد للنقطة 41 في المركز الثالث، وتوقف رصيد الشباب عند النقطة 45 في المركز الأول.// انتهى //22:47ت م0230