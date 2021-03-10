رام الله 26 رجب 1442 هـ الموافق 10 مارس 2021 م واسسجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية 27 وفاة و2331 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و2273 حالة تعافٍ ، في جميع المحافظات الفلسطينية.وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم ، إلى أن نسبة التعافي في فلسطين بلغت 89.1 %، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.8 %، ونسبة الوفيات 1.1 % من مجمل الإصابات، لافتة الانتباه إلى وجود 153 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 37 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.// انتهى //22:48ت م0231