القاهرة 26 رجب 1442 هـ الموافق 10 مارس 2021 م واسبحث وزير الخارجية المصري سامج شكري في اتصال هاتفي اليوم مع المُمثل الأعلى للشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل ملف سد النهضة ومستجدات القضايا الإقليمية.وأفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد حافظ في تصريح له اليوم أن شكري استعرض مع المسؤول الأوروبي تطورات ملف سد النهضة، وتبادل الرؤى بشأن المُستجدات الإقليمية، خاصة التطورات على الساحة الليبية بكافة مساراتها، والقضية الفلسطينية وجهود الدفع قُدماً بعملية السلام في الشرق الأوسط.// انتهى //22:58ت م0236