الخبر 26 رجب 1442 هـ الموافق 10 مارس 2021 م واسصَرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية المقدم محمد الشهري، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم التزييف والتزوير، أسفرت - بفضل الله - عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مواطن في العقد الخامس من العمر، بمحافظة الخبر، ارتكب جرائم نصب واحتيال، تمثلت في شراء هواتف ومصوغات ذهبية بعملات نقدية مزيفة، مستخدمًا مركبة تحمل لوحات مزورة، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.// انتهى //23:01ت م0237