القاهرة 26 رجب 1442 هـ الموافق 10 مارس 2021 م واسحقق الأهلي انتصاراً ثميناً على مضيفه الإسماعيلي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم على إستاد الجيش في برج العرب بالإسكندرية، والمؤجلة من الجولة 12 للدوري الممتاز لكرة القدم.بهذا الفوز، رفع الأهلي رصيده إلى 27 نقطة جمعها من خوض 11 مباراة فقط، ليرتقي إلى المركز الثاني بجدول الدوري، وبفارق ثلاث نقاط عن الزمالك المتصدر الذي لعب حتى الآن 13 مباراة، فيما واصل الإسماعيلي نتائجه السيئة هذا الموسم، ليتجمد رصيده عند عشر نقاط من 15 لقاء، ليحتل المركز السادس عشر في جدول المسابقة.// انتهى //23:16ت م0240