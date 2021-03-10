القاهرة 26 رجب 1442 هـ الموافق 10 مارس 2021 م واسافتتح نادي بيراميدز مشواره في دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم، بالفوز على فريق نكانا الزامبي بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب الدفاع الجوي في القاهرة، في إطار الجولة الأولى من المجموعة الرابعة للمسابقة القارية.الفوز منح بيراميدز أول ثلاث نقاط في مشواره بدور المجموعات، ليتصدر ترتيب المجموعة الرابعة بفارق الأهداف عن الرجاء المغربي صاحب المركز الثاني الذي تغلب اليوم أيضاً على فريق نامونجو التنزاني، فيما تذيل نكانا الزامبي ترتيب المجموعة بدون نقاط.// انتهى //23:26ت م0241