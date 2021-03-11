تونس 27 رجب 1442 هـ الموافق 11 مارس 2021 م واسأعربت تونس عن بالغ ارتياحها لما وصفته بالإنجاز التاريخي المحرز اليوم في ليبيا على إثر نيل الحكومة الليبية الجديدة ثقة مجلس النواب.وجدّدت وزارة الخارجية التونسية في بيان تهنئة أعضاء السلطة التنفيذية الجديدة والشعب الليبي على هذه الخطوة المهمة نحو إنهاء الانقسام والخروج من الأزمة، مؤكدة في هذا الجانب ثقتها الكاملة بقدرة الليبيين على تثبيت دعائم السلم والاستقرار، وتحقيق تطلّعات الشعب الليبي المشروعة في التنمية والإعمار.كما أبدت استعدادها الكامل لمواصلة توطيد وشائج الأخوة الصادقة مع ليبيا، وعلى حرصها الثابت على الارتقاء بعلاقات التعاون في كل المجالات.// انتهى //00:05ت م0002