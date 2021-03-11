الدمام 27 رجب 1442 هـ الموافق 11 مارس 2021 م واسشرف صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية الرئيس الفخري لمدارس الظهران الأهلية، أمس الأربعاء، ملتقى الخرّيجين والخرّيجات السنوي للمدارس (عبر الاتصال المرئي)، بمشاركة صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية حضورياً في الملتقى.وقال سمو أمير المنطقة الشرقية في كلمته: "أنا متأكد أن جميعكم يذكر فترة التخرّج من المرحلة الثانوية، والحيرة التي تمرّون بها لتحديد مساراتكم المستقبلية وأمامكم تخصصات عديدة، في جامعات عريقة في شتّى أنحاء العالم، وتبدو الخيارات وكأن لا نهاية لها".وأضاف سموه: "اليوم ولله الحمد، أجد ما يقوم به مجلس الخرّيجين في سبيل إنارة الطريق للطلبة في مرحلة مبكرة من عمرهم، له دور كبير في تخفيف عبء قرار الطالب والطالبة بعد تخرّجهم، وسبب -بعد توفيق الله -بتخريج جيل واعٍ ومدرك لمسؤولياته، يشترك في مسيرة التنمية في الوطن ويكون له دور فاعل في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030".من جهته أعرب رئيس مجلس خريجي وخريجات مدارس الظهران الأهلية المهندس نجيب بن عبدالله السيهاتي عن شكره لسمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه على كل ما يوليانه من اهتمام ودعم وتوجيهات سديدة.// انتهى //00:24ت م0006