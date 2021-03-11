نواكشوط 27 رجب 1442 هـ الموافق 11 مارس 2021 م واسانعقد اجتماع التحالف من أجل الساحل ـ عبر تقنية الفيديو كونفرانس ـ بمشاركة وزراء الدفاع في دول مجموعة الخمس بالساحل.وأفادت الوكالة الموريتانية للأنباء أمس أن هذا اللقاء الذي شاركت فيه 17 دولة إلى جانب دول مجموعة الخمس بالساحل وهي موريتانيا ومالي والنيجر وتشاد وبوركينا فاسو، وعدد من المنظمات الدولية والإقليمية، تناول الوضعية الأمنية والعمليات العسكرية في محيط المجموعة والشراكة العملياتية بين الجيوش الوطنية والقوة المشتركة لدول المجموعة.وأكد المجتمعون أهمية تكامل الأدوار وتوحيد الجهود من أجل توفير الأمن والاستقرار والتنمية لشعوب دول مجموعة الخمس بالساحل.// انتهى //04:07ت م0016