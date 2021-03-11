نيودلهي 27 رجب 1442 هـ الموافق 11 مارس 2021 م واسسجّلت الهند خلال الـ 24 ساعة الماضية 22854 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي حالات الإصابات إلى 11 مليونًا و285 ألفًا و561 إصابة.وذكرت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية أنها سجّلت 126 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس، ليصل إجمالي الوفيات إلى 158 ألفا و189 وفاة، مشيرة إلى أن إجمالي عدد المتعافين ارتفع 10 ملايين و938 ألفا و146 حالة.// انتهى //09:13ت م0024