إسلام آباد 27 رجب 1442 هـ الموافق 11 مارس 2021 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم إعادة تطبيق إجراءات الإغلاق الذكي في أنحاء باكستان بما في ذلك إغلاق المدارس لأسبوعين للحد من ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا.واهتمت ببدء السلطات الباكستانية حملة تطعيم كبار السن والذين تجاوزت أعمارهم عن الستين عامًا ضد فيروس كورونا، ضمن المرحلة الثانية بعد تطعيم الكوادر الطبية في المرحلة الأولى.وأخبرت صحف الخميس عن اتفاق باكستان وأوزبكستان على تعزيز العلاقات والتعاون الثنائي في مختلف المجالات، خاصة في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة.وسلطت الضوء على استعداد الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة الباكستانية لانتخاب رئيس مجلس الشيوخ ونائبه غدًا الجمعة.وتابعت صحف إسلام آباد مساعي باكستان والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا لدفع عملية السلام الأفغانية للتوصل إلى صيغة تفاهم تؤدي إلى إنهاء الصراع المسلح الدائر في أفغانستان منذ عقود.في الشأن الدولي، تناقلت أنباء توقيع روسيا والصين اتفاقية لبناء محطة أبحاث القمر الدولية ILRS التي تدور حول القمر.وأشارت صحف باكستان إلى تسجيل البرازيل ارتفاعًا قياسيًا في الإصابات اليومية بفيروس كورونا، في حين سجلت ألمانيا أكثر من تسعة آلاف إصابة جديدة في يوم واحد.// انتهى //09:56ت م0030