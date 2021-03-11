القاهرة 27 رجب 1442 هـ الموافق 11 مارس 2021 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم، تأكيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أهمية التنسيق الإقليمي والدولي لتطوير جهود مكافحة الفكر الأيديولوجي المتطرف والعنف والإرهاب، ولتعظيم الضغوط على التنظيمات والجماعات الإرهابية، وتشديده على أن استعادة مؤسسات الدول التي تعاني من أزمات من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار في سائر المنطقة.وتحدثت عن تأكيد وزير الخارجية سامح شكري ضرورة التوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة الإثيوبي قبل موسم الفيضان المقبل، وتنبيهه إلى أن إقدام إثيوبيا على تنفيذ المرحلة الثانية من ملء السد بشكل أُحادي ستكون له تداعيات سلبية على مصر والسودان.وأشارت صحف القاهرة إلى أن مجلس الوزراء المصري وجه وزارة الصحة بضرورة الاهتمام بتطعيم الأطقم ‏الطبية من القطاع الخاص، وأن يكون لهم أولوية في الحصول على التطعيم، إيمانًا بدورهم المحوري ‏في تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين بفيروس كورونا.واهتمت بحصول حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، على ثقة البرلمان خلال جلسته أمس بحصدها أصوات 132 نائبا، لتبدأ الحكومة الجديدة قيادة المرحلة الانتقالية وصولا إلى الانتخابات العامة في نهاية العام الجاري وفقا للخطة المدعومة من الأمم المتحدة.وعرجت صحف الخميس إلى تأكيد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف على ضرورة إنهاء الحرب في اليمن من خلال الحوار حتى لا تنزلق البلاد إلى الفوضى ونقطة اللاعودة، وتشديده على أن الالتزام بتنفيذ اتفاق الرياض وتشكيل الحكومة يمهدان طريق الحل في اليمن.وتطرقت إلى تأكيد مفوض الاتحاد الأوروبي السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، أن التكتل لن يتخلى عن تطبيق العقوبات المفروضة على سوريا قبل بدء الانتقال السياسي في البلاد.ولفتت صحف مصر الانتباه إلى أن الجيش اللبناني بدأ في إزالة الحواجز من الشوارع والطرق الرئيسية بعد أسبوع من الاحتجاجات قام خلاله المتظاهرون بإحراق إطارات السيارات وإغلاق الطرق في مختلف أنحاء البلاد بسبب الغضب من الانهيار الاقتصادي والجمود السياسي.// انتهى //10:19ت م0032