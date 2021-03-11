الجبيل 27 رجب 1442 هـ الموافق 11 مارس 2021 م واسأطلقت الهيئة الملكية بالجبيل اليوم مبادرة بعنوان "الفن يجمعنا" التي تستهدف أفراد المجتمع في مختلف مدن ومحافظات المملكة، وتستمر لـ 12 شهرًا.وأوضحت الهيئة أن المبادرة تتناول أنماط الفن المعاصر في مختلف المجالات الفنية، من أبرزها الفنون الأدبية، الفنون البصرية، التراث، الأزياء، فنون الطهي، الفنون الأدائية، فنون التصميم والعمارة، إلى جانب إقامة دورات تدريبية، وورش عمل، وأمسيات، ولقاءات، ومعارض مصاحبة للمبادرة.وبينت أن المبادرة تهدف إلى تشجيع وتنمية الفنون في المملكة؛ وتعزز دور السياحة، وتشجيع الحوار الثقافي، إضافة إلى إيجاد بيئة تدعم الإبداع وتسهم في نموه.وتأتي مبادرة "الفن يجمعنا" ضمن اهتمام الهيئة في توفير بيئة اجتماعية حاضنة وجاذبة تلبي الاحتياجات التنموية في المدينة وتعزيز الهوية الوطنية الثقافية في المملكة.// انتهى //10:36ت م0035