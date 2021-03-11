عرعر 27 رجب 1442 هـ الموافق 11 مارس 2021 م واسدشن محافظ محافظة العويقيلة المكلف حسين بن عبدالرحمن الدغيم أمس, مركز لقاحات كورونا بالمحافظة، وذلك في قاعة الجمعية الخيرية بعد تجهيزه بجميع الخدمات الأساسية والطواقم الطبية الكافية.وأبان مدير القطاع الصحي بالمحافظة المشرف العام على مستشفى العويقيلة العام بدر بن ماضي المجول أن مركز لقاحات كورنا المحافظة بدأ استقبال المواطنين والمقيمين المسجلين على منصة صحتي ووصلت لهم رسائل بالمواعيد، وبين أنه تم تجهيز المركز بالطاقم الطبي المتخصص والخدمات الأساسية ونقاط الفرز البصري ومنطقة الاستقبال والانتظار بطريقة منظمة بما يتماشى مع التدابير الاحترازية والوقائية، داعياً الجميع إلى المسارعة بالتسجيل لأخذ اللقاح حفاظا على صحتهم وسلامتهم من الإصابة بالفيروس.// انتهى //10:38ت م0036